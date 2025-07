Altri 288 posti letto a 250 euro per gli studenti della Bicocca | come richiederli

Aumenta il numero dei posti letto per gli studenti fuori sede dell'università Bicocca di Milano. Dal 1° ottobre il sistema verrà implementato con 288 posti in più rispetto all'anno accademico appena trascorso, arrivando a una disponibilità complessiva pari a 904 posti, 545 dei quali in residente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: posti - letto - studenti - bicocca

Al Policlinico di Palermo 14 nuovi posti letto di terapia subintensiva - PALERMO (ITALPRESS) – Un passo avanti nella capacità di assistenza sanitaria, un rafforzamento della rete di supporto per i pazienti che necessitano di cure avanzate: sono stati inaugurati al Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo 14 nuovi posti letto, sono dedicati alla terapia sub intensiva e all’area critica.

Sicilia, la Regione investe 13 milioni per nuovi alloggi universitari: più posti letto e residenze riqualificate - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento concreto contro il caro-affitti. La Regione Siciliana ha stanziato 13 milioni di euro per potenziare l’edilizia residenziale universitaria e offrire più alloggi gratuiti agli studenti fuorisede, contrastando così l’emergenza legata al caro-affitti.

Università e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto - Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede.

Affitto posti letto a studenti/sse o giovani lavoratori Via Zurigo 28, Milano. metro inganni a 200m ? Luminoso appartamento appena ristrutturato e arredato a nuovo, al 5° piano con ascensore, in stabile signorile dotato di: ? Portineria tutto il giorno ? Video Vai su Facebook

Altri 288 posti letto (a 250 euro) per gli studenti della Bicocca: come richiederli; Studentati a Milano: come e dove vivere da studente; Pubblicate le graduatorie definitive di alloggio 2024/2025.

Libertas, ecco il nuovo studentato: "Altri mille posti letto entro il 2028" - Taglio del nastro in piazzale della Libertà: tutti appartamenti climatizzati e dotati di cucina. Riporta msn.com

Obiettivo: 3mila posti letto per studenti universitari - RaiNews - Venti proposte su aree da riqualificare, pubbliche e private, da cui si potrebbero ricavare oltre 3mila posti letto per studenti universitari. Secondo rainews.it