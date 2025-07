Andrea Giambruno si racconta per la casa di produzione di Francesca Verdini compagna di Matteo Salvini | Il rosso mi ricorda il colore del cuore e quindi dell’amore

Una collaborazione a sorpresa. La societĂ di produzione “ La Casa Rossa “, fondata da Francesca Verdini, compagna del Vicepremier Matteo Salvini, ha intervistato Andrea Giambruno, l’ex compagno della Premier Giorgia Meloni. L’intervista completa sarĂ disponibile sul canale YouTube dalla mezzanotte del 18 luglio: “Un’intervista esclusiva che ti sorprenderĂ . In un’intima cornice rossa, le sue parole svelano sogni, veritĂ e momenti che toccano il cuore, andando oltre la superficie del personaggio”, fa sapere la societĂ di produzione lanciando il format “RedBox”. L’unica anticipazione arriva proprio sui social partendo da una semplice domanda: “ Cosa significa per te il rosso? “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Giambruno si racconta per la casa di produzione di Francesca Verdini (compagna di Matteo Salvini): “Il rosso mi ricorda il colore del cuore e quindi dell’amore”

La storia degli 007 vicino all'auto di Andrea Giambruno e il giallo del secondo uomo - La storia dell'automobile di Andrea Giambruno «attenzionata» dai servizi segreti va verso l'archiviazione.

Andrea Giambruno e Federica Bianco, una storia tra ex: lui ex compagno di Giorgia Meloni, lei del vice di Salvini - Andrea Giambruno e Federica Bianco continuano la loro relazione, come documentato dal settimanale Chi, dove sono state pubblicate alcune foto che ritraggono i due in alcuni momenti di quotidianità.

Andrea Giambruno e l'amore con Federica Bianco: lei è l'ex fidanzata del vice di Matteo Salvini, Andrea Crippa - Andrea Giambruno torna al centro della scena. Negli ultimi mesi l'ex first gentleman è scomparso dai radar del gossip e anche della tv, continuando a lavorare dietro le quinte del programma " Diario del Giorno " in onda su Rete 4.

