L' inchiesta si allarga Sala esercitava pressioni su Marinoni per il Pirellino

L'inchiesta sull'urbanistica che ha travolto la Milano modello di efficienza e legalità si sta allargando a macchia d'olio. Anche il sindaco, Beppe Sala, risulta indagato per false dichiarazioni su qualità proprie o di altre persone relativamente alla nomina del presidente della Commissione per il paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni, e induzione indebita a dare o a promettere utilità intorno al progetto del 'Pirellino' dell'architetto Stefano Boeri e dell'imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. Il primo cittadino avrebbe esercitato "pressioni" su Marinoni in relazione al progetto del vecchio palazzo comunale situato in via Melchiorre Gioia.

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

