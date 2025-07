Anguissa a un passo dal rinnovo spunta l’inserimento a sorpresa | la reazione del Napoli

Il Napoli è pronto a continuare con Frank Zambo Anguissa, vincitore e protagonista di due Scudetti, ma c’è un nuovo interesse per lui. Il Napoli è senza dubbio la squadra di Serie A piĂą attiva sul mercato, soprattutto in entrata. Dopo gli acquisti di De Bruyne, Marianucci e Noa Lang (in attesa di ufficialitĂ per quest’ultimo) aspetta fiduciosa il doppio colpo dal Bologna (Beukema, Ndoye), oltre a Lorenzo Lucca, che sarĂ il nuovo partner d’attacco di Romelu Lukaku. Inoltre, la società è molto attiva sul fronte cessioni e rinnovi, dove se da un lato si pensa al trasferimento di Victor Osimhen, dall’altro c’è la volontĂ di prolungare il contratto di Frank Zambo Anguissa, malgrado le voci arrivate in queste ultime ore provenienti dalla Premier League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Anguissa, a un passo dal rinnovo spunta l’inserimento a sorpresa: la reazione del Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - anguissa - passo - rinnovo

Napoli, Anguissa ancora in dubbio sul rinnovo: idea Tonali? - Tra i rinnovi ancora in dubbio in casa Napoli c’è ancora da decidere la situazione del contratto di Anguissa, in scadenza a giugno.

Napoli, Anguissa verso l’Arabia. Pronto l’assalto a Farguson per sostituirlo - Napoli, Ferguson per sosistuire Anguissa Frank Zambo Anguissa potrebbe dire addio a fine stagione al Napoli, il mediano azzurro pare abbia espresso il desiderio di … L'articolo Napoli, Anguissa verso l’Arabia.

Napoli, perché l'operazione De Bruyne è possibile. Gli incastri con Osimhen e Anguissa - All`improvviso, a Napoli, è esplosa la De Bruyne-mania. Una notizia improvvisa, un`indiscrezione di calciomercato che, nel mezzo di una settimana.

De Bruyne e Modric: sbarcano in Serie A due maestri del centrocampo Classe, tanti trofei vinti ed esperienza. Se la carta d’identità può essere un punto interrogativo, non c’è nessun dubbio che i due campioni di Napoli e Milan daranno molto al nostro calc Vai su Facebook

NapoliHub (@NapoliHub_Off) Vai su X

Napoli, Anguissa resta e rinnova il contratto. Centrocampo al top; REPUBBLICA - Napoli, Anguissa tratta il rinnovo fino al 2028; Napoli: Anguissa rinnova fino al 2025. E c'è un'opzione....

Anguissa, a un passo dal rinnovo spunta l’inserimento a sorpresa: la reazione del Napoli - Il Napoli è pronto a continuare con Frank Zambo Anguissa, vincitore e protagonista di due Scudetti, ma c’è un nuovo interesse per lui. Secondo informazione.it

Anguissa, il Sunderland ha contattato il suo agente (Romano) - Il centrocampista del Napoli non ha ancora firmato il rinnovo di contratto col club. Segnala ilnapolista.it