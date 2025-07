Al 45° Paladino d’oro sport film festival 150 film da 35 nazioni edizione da record per la rassegna 2025

Centocinquanta film provenienti da trentacinque nazioni, dall’Australia agli Stati Uniti, dal Giappone alla Cina, dal Messico all’Argentina. SarĂ da record la 45esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, la kermesse internazionale di cinema sportivo piĂą antica al mondo, in programma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

