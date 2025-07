Juanlu a Siviglia gli chiedono del Napoli | la risposta sorprende tutti

Juanlu Sanchez continua a essere un obiettivo di mercato concreto per la SSC Napoli: il calciatore non si sbilancia sul suo destino. Il Napoli è molto attivo sul mercato sia in entrata che in uscita, questo perché vuole mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa completa quanto prima, già dal ritiro di Dimaro che partirà proprio oggi 17 luglio. Gli azzurri dopo aver completato diversi acquisti, tra cui Kevin De Bruyne, aspettano fiduciosi di completare e definire il reparto offensivo con Dan Ndoye e Lorenzo Lucca. Il ds Manna, però, vuole completare quanto prima anche la difesa con Sam Beukema (in via di definizione) e Juanlu Sà nchez. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

