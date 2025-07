Apertura straordinaria domenicale a Villa Malfitano-Whitaker | tornano le visite guidate

Domenica 20 luglio, dalle 10 alle 18, porte aperte a Villa Malfitano-Whitaker. Tornano le visite assistite, con Terradamare, nella villa inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'elegante via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che √®. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: villa - malfitano - whitaker - tornano

‚ÄúAntico Presente. Viaggio nel sacro vivente‚ÄĚ: a Villa Malfitano la presentazione del libro del ministro della Cultura - Marted√¨ 10 giugno 2025, alle ore 18, a Palermo, nella cornice di Villa Malfitano, in via Dante 167, si terr√† la presentazione del libro ‚ÄúAntico Presente.

"Parmi veder le lagrime": a Villa Malfitano Whitaker la presentazione del libro su Benedetto Patera - Chi conosceva Benedetto Patera come raffinato esperto di storia e critica d'arte, forse non avrebbe mai immaginato la sua profonda passione per la trasposizione dell'opera lirica nel cinema.

Villa Malfitano, il gioiello Liberty torna a splendere dopo i lavori di risistemazione interna - Villa Malfitano torna a splendere dopo i lavori di risistemazione interna. La sontuosa dimora in stile Liberty di via Dante, incastonata in un ampio parco rigoglioso di piante esotiche, ha recentemente completato importanti lavori volti a preservarne l'eleganza originaria e a migliorare.

Apertura straordinaria domenicale a Villa Malfitano-Whitaker: tornano le visite guidate; Villa Malfitano, il gioiello Liberty torna a splendere dopo i lavori di risistemazione interna; Parmi veder le lagrime: a Villa Malfitano Whitaker la presentazione del libro su Benedetto Patera.

Apertura straordinaria domenicale a Villa Malfitano-Whitaker: tornano le visite guidate - Tornano le visite assistite, con Terradamare, nella villa inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa V ... Come scrive palermotoday.it

Palermo, arsenale della mafianascosto nel parco di villa Malfitano - palermo,arsenale,della,mafia,nascosto,parco,villa,malfitano,hanno,scoperto,carabinieri,giorni,avevano,avviato,ricerche,grande,giardino,pubblico,appreso ... Si legge su unionesarda.it