S’intrufola in un’abitazione per rubare e sorpreso dall’anziana proprietaria la molesta | 3 anni

TAVIANO - Ha chiesto scusa spiegando che non era nel pieno delle sue facoltĂ , a causa dell’abuso di alcol e droga, e che mai avrebbe voluto fare del male alla vittima. Ma queste dichiarazioni non sono bastate a Quintino Congedi, 35enne di Taviano, a risparmiargli una condanna che è stata di tre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

