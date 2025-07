Omicidio Stefani | Gualandi chiede perdono ai genitori

“Desidero chiedere perdono ai genitori di Sofia e a tutte le persone che le volevano bene. Fino ad ora non l’ho fatto per non arrecare ulteriore dolore e perché speravo che dalle prime udienze emergesse la natura non intenzionale del mio gesto. Purtroppo non è stato così, e ora sento il bisogno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Omicidio Stefani, Gualandi: "Chiedo perdono ai genitori di Sofia" - In aula l'esame dell'imputato: "Speravo emergesse con chiarezza che quanto accaduto non era stato intenzionale. Riporta msn.com

Sofia Stefani, Giampiero Gualandi chiede perdono ai genitori: «Lo faccio solo ora per non provocare ulteriore dolore» - Giampiero Gualandi, l'ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia (Bologna) sotto processo per l'omicidio di Sofia Stefani, collega 33enne con cui aveva una relazione ... Scrive msn.com