Patty Pravo | Sto con un ragazzo di 35 anni Chirurgia estetica? Solo qualche punturina

Si racconta, come di consueto, senza filtri, Patty Pravo, autentica icona e regina della musica italiana, in un'intervista al Corriere della Sera. A cominciare dalla sua infanzia, cresciuta con la nonna perché sua madre non poteva occuparsi di lei. "Oggi la sua malattia avrebbe un nome: depressione post partum. All'epoca, per la gente, semplicemente non era in grado di crescermi. Il fatto di non avere una famiglia tradizionale ha eliminato le classiche preoccupazioni borghesi. Solo più avanti, con l'arrivo del successo, è stato un male non avere una famiglia in grado di consigliarmi.". Per tutti sarà sempre la ragazza del Piper.

