Francesco Sirano è il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

E ‘ Francesco Sirano il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. A renderlo noto è il Ministero della cultura. Questi gli altri direttori dei musei di prima fascia scelti dal ministro: alla Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, Andreina Contessa; al Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi; ai Musei Reali di Torino, Paola D’Agostino; al Parco Archeologico del Colosseo Simone Quilici. Grande onore dirigere il Mann “Assumere la direzione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli è per me un onore profondo e una grande responsabilità – ha affermato Sirano-. Ringrazio il Ministro Alessandro Giuli per la fiducia accordatami e mi impegnerò al massimo a servizio di uno dei più importanti Musei archeologici del mondo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it