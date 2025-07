Sfruttati per il lavoro nei campi | 22 braccianti ottengono il permesso di soggiorno speciale

Ventidue lavoratori stranieri della provincia di Latina hanno ottenuto un permesso di soggiorno per casi speciali. Si tratta di cittadini regolarmente arrivati in Italia attraverso il percorso del Decreto flussi e che poi hanno trovato il coraggio di denunciare per ottenere giustizia. Ad. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: soggiorno - permesso - sfruttati - lavoro

Sfruttati per il lavoro nei campi: 22 braccianti ottengono il permesso di soggiorno speciale; Rinnovo del permesso di soggiorno per vittima di sfruttamento lavorativo: non è necessario un nuovo parere della Procura; Nuove disposizioni per l’ingresso dei lavoratori stranieri e la lotta al caporalato.

