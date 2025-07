cgil landini incontra i familiari di satnam singh

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha incontrato presso la sede del sindacato i familiari di Satnam Singh, a un anno dalla tragica morte del bracciante indiano di 31 anni. Singh morì dopo esser stato abbandonato davanti casa, senza un arto, in seguito a un incidente sul lavoro in un'azienda agricola nelle campagne del capoluogo pontino. "Chiediamo giustizia per mio figlio", ha detto Gurmukh Singh, padre di Satnam, chiedendo anche di poter restare in Italia per la durata del processo in modo da poterlo seguire. Nel corso dell'incontro Landini ha ribadito l'impegno della Cgil contro il caporalato e lo sfruttamento, affinchĂ© quanto successo a Satnam Singh non accada mai piĂą. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

