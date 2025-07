L’inclusivitĂ esasperata può essere controproducente, perchĂ© si può perdere il lume della ragione: quanto accaduto in Gran Bretagna è un ottimo esempio. Siamo nel villaggio di Bilton, a Rugby, vicino Birmingham. La scuola secondaria del Warwickshire ha organizzato il “Diversity Day”, ossia la giornata della celebrazione delle culture. Ma evidentemente andavano bene tutte le culture tranne quella britannica, considerando che una dodicenne è stata espulsa per aver indossato un abito con la bandiera britannica. Non è una boutade, ma quanto accaduto alla giovanissima Courtney Wright. Lei, tra le prime della classe, ha deciso di indossare con orgoglio l’Union Jack in stile Spice Girls, molto simile ma certamente piĂą sobrio rispetto a quello indossato da Geri Halliwell nel 1997. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indossa la bandiera inglese e viene espulsa: il delirio woke colpisce una 12enne