Confindustria Nautica-Unione Industriali Napoli | patto per lo sviluppo del diportismo all’ombra del Vesuvio

È stato firmato ieri a Roma l’accordo di sistema tra Confindustria Nautica e Unione Industriali Napoli, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. A sottoscrivere l’intesa sono stati il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, e il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, accompagnati dal vicepresidente di Confindustria Nautica Marco Monsurrò. L’intesa sancisce una collaborazione strutturata tra le due associazioni, volta a valorizzare le reciproche eccellenze nel rispetto dei rispettivi ambiti di rappresentanza e competenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: confindustria - nautica - unione - industriali napoli

Confindustria Nautica, i prossimi 15 e 16 maggio la convention Satec 2025 - (Adnkronos) – Confindustria Nautica si prepara a dare il via, il 15 e 16 maggio prossimi, alla Convention Satec 2025, annuale momento di incontro delle aziende aderenti all’Associazione nazionale di categoria che rappresenta, promuove e tutela, in Italia e nel mondo, l’intera filiera della nautica da diporto.

Piero Formenti eletto alla presidenza di Confindustria Nautica. Marco Monsurrò (Coelmo) vice con delega allo Sviluppo del Sud - L’Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica ha eletto oggi Piero Formenti alla Presidenza dell’ Associazione nazionale di categoria per il quadriennio 2025 -2029, dopo aver raccolto la designazione di una ampissima e diffusa maggioranza da parte di tutte le nove Assemblee di Settore nella fase di consultazione degli Associati da parte della Commissione di Designazione istituita ai sensi di Statuto.

Confindustria Nautica, ottenuta proroga di 30 giorni per la rottamazione di motori endotermici - (Adnkronos) – Su iniziativa di Confindustria Nautica, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha accordato la proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finalizzate a favorire l’acquisto di propulsori elettrici per la nautica da diporto in caso di dismissione di motori endotermici.