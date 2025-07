Figlio accoltellato libero l’aggressore | il papà vuole farsi giustizia da solo Se lo trovo mi prendo le conseguenze

La “minaccia” di un uomo di farsi giustizia da sé dopo l’accoltellamento del figlio sta tenendo banco in queste ore: è la storia di Francesco, papà, ingegnere e imprenditore di Ravenna. Un ragazzo di 17 anni accoltellato in pieno centro mentre difendeva sua sorella; l’aggressore fermato dalle forze dell’ordine in breve tempo ed in breve tempo tornato a piede libero affidato ad una comunità, nonostante i numerosi precedenti; un papà intenzionato a farsi giustizia da solo. (FACEBOOK FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Figlio accoltellato, libero l’aggressore: il papà vuole farsi giustizia da solo. “Se lo trovo mi prendo le conseguenze”

Giuliano morto per 25 euro, il papà decide di farsi giustizia. Roccadipapa #vendetta #senzapeliLingua #sanguecaldo #Omicidio #Roccadipapa Vai su Facebook

Il caffè con il sindaco e poi uccide l'uomo condannato per la morte del figlio. Sui social la solidarietà al killer; Rocca di Papa, esecuzione in piazza: padre uccide l’uomo ritenuto colpevole della morte del figlio; Roma, 61enne uccide un uomo per vendetta: Hai ucciso mio figlio. Choc a Rocca di Papa.