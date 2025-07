Censis 2025 l’Unisannio guadagna una posizione tra i piccoli atenei statali | miglior risultato dal 2019

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Università del Sannio sale al quinto posto nella classifica Censis 2025 dedicata ai piccoli atenei statali (fino a 10.000 iscritti), guadagnando una posizione rispetto all’anno precedente e posizionandosi prima tra le università del Sud nella sua categoria. La valutazione, elaborata annualmente dal Censis sulla base di indicatori qualitativi, evidenzia un miglioramento significativo in due aree strategiche: Servizi, il cui punteggio passa da 73 a 82,. Borse di studio, che salgono da 78 a 84.. Risultati stabili per quanto riguarda strutture, comunicazione, internazionalizzazione e occupabilità , che confermano l’impegno costante dell’Ateneo in tutti gli ambiti valutati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

