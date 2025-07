Il Napoli Fringe Festival sbarca nella Cavea di Piazza Garibaldi | concerti performance e laboratori

Nell’ambito del Napoli Fringe Festival, rassegna ufficiale di Napoli 2500, la Cavea di Piazza Garibaldi diventa per quattro giorni uno spazio creativo e condiviso, attraversato da suoni, corpi e visioni che mettono al centro la cittĂ , la sua pluralitĂ e le sue energie piĂą vive. Il programma, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli Fringe Festival: la città si risveglia in scena - Laura Valente, direttrice artistica di “Napoli 2500”: “La formula del Fringe sarà il nostro manifesto: apertura, dialogo tra i linguaggi, e soprattutto inclusione”.

Al via il Napoli Fringe Festival, la rassegna dedicata alla scena indipendente - Si è tenuta presso il Teatro Mercadante, la conferenza stampa di presentazione del Napoli Fringe Festival, rassegna diffusa dedicata ai linguaggi contemporanei dello spettacolo dal vivo, uno degli appuntamenti di punta del programma Napoli 2500, il calendario di eventi con cui la città celebra i.

Napoli Fringe Festival al via tra filosofia e musica con Massimo Cacciari e Dario Candela - Due serate di dialogo tra filosofia e musica, pensiero e interpretazione, per il primo evento del Napoli Fringe Festival curato da Laura Valente, un calendario di incontri diffusi in tutta la cittĂ nell'anno dei festeggiamenti per Napoli 2500.

