Plastic Free, l'esercito di volontari contro l'inquinamento: anche a Benevento è realtà (VIDEO)

Benevento – "Un solo grande obiettivo: la globalizzazione del Plastic Free". Arriva anche nel Sannio, grazie alla volontà e alla voglia di Mauro Cespa, l'Associazione di volontariato Plastic Free. L'associazione – come racconta lo stesso Mauro Cespa, il quale è il referente per Benevento e Provincia – è nata da poco più di un anno per merito di due ragazzi giovanissimi che da subito hanno raccolto tanti consensi. anche in Campania, terra protagonista di innumerevoli episodi di cronaca legati al problema dei rifiuti, c'è stata una forte adesione di volontari, che in ogni singola Provincia, forniscono il loro contributo alla causa. Plastic Free non è ...

