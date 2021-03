Pd, Zingaretti: “Fatto passo di lato per spingere dirigenza a confronto più schietto, ma non scompaio” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Se le mie dimissioni da segretario Pd sono irrevocabili? La questione non è quella di un mio ripensamento, non è il tema. Mi sono dimesso per spingere l’intero gruppo dirigente a un confronto più schietto, così Nicola Zingaretti al Fattoquotidiano.it, a margine di un’iniziativa delle regione Lazio nella periferia di Torre Gaia, il giorno seguente alla scelta delle dimissioni dalla leadership del partito. Al di là delle richieste arrivate da gran parte del Nazareno, soprattutto dalla maggioranza interna che lo ha sostenuto nel Pd, Nicola Zingaretti non sembra quindi voler lasciare spazio a ripensamenti, e lo conferma anche in un post pubblicato su Facebook: “Non è un tema di ripensamento che non c’è e non ci sarà”. “Io ce l’ho messa tutta, ma non sono riuscito a determinare questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “Se le mie dimissioni da segretario Pd sono irrevocabili? La questione non è quella di un mio ripensamento, non è il tema. Mi sono dimesso perl’intero gruppo dirigente a unpiù, così Nicolaalquotidiano.it, a margine di un’iniziativa delle regione Lazio nella periferia di Torre Gaia, il giorno seguente alla scelta delle dimissioni dalla leadership del partito. Al di là delle richieste arrivate da gran parte del Nazareno, soprattutto dalla maggioranza interna che lo ha sostenuto nel Pd, Nicolanon sembra quindi voler lasciare spazio a ripensamenti, e lo conferma anche in un post pubblicato su Facebook: “Non è un tema di ripensamento che non c’è e non ci sarà”. “Io ce l’ho messa tutta, ma non sono riuscito a determinare questo ...

carlosibilia : Abbiamo appreso delle dimissioni di #Zingaretti, lo ringraziamo per la grande disponibilità al dialogo dimostrata.… - rtl1025 : #Fiorello: ''Ho fatto due battutine su #Zingaretti e lui si è dimesso! Ma si può essere così suscettibili?! Ha dett… - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: 'Mi sono dimesso la sera stessa dei 101. Avrei potuto ricandidarmi al congresso,… - Gauro5 : RT @ottogattotto: #Zingaretti come #Orban: 'Mi avrebbero fatto saltare a novembre, me ne vado prima'. Praticamente un autovaffanculo - Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Pd, Zingaretti: “Fatto passo di lato per spingere dirigenza a confronto più schietto, ma non scompaio” -