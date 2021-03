**Pd: Sereni, 'ora due opzioni, no nuove lacerazioni'** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Dopo le dimissioni di Zingaretti ho ricevuto tanti messaggi, tra cui quello di un nostro giovane elettore da cui oggi parto per qualche considerazione sul Pd. 'Per essere protagonisti serve unità, non nuove lacerazioni'". Lo scrive Marina Sereni sul suo blog. "È uno dei tanti messaggi che ho ricevuto (come tutti i dirigenti del Pd) in queste ore di preoccupazione e allarme per il futuro del nostro partito e per le ripercussioni che questa situazione può provocare sul governo in un momento tanto difficile della vita del nostro Paese". "Vedo davvero la responsabilità di una parte minoritaria del partito che invece ha giocato ambiguamente in questi mesi sul tema del congresso. (...) Le dimissioni di Nicola Zingaretti originano dalla fatica e dalla difficoltà di tenere insieme pluralismo delle idee e unità vera ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Dopo le dimissioni di Zingaretti ho ricevuto tanti messaggi, tra cui quello di un nostro giovane elettore da cui oggi parto per qualche considerazione sul Pd. 'Per essere protagonisti serve unità, non'". Lo scrive Marinasul suo blog. "È uno dei tanti messaggi che ho ricevuto (come tutti i dirigenti del Pd) in queste ore di preoccupazione e allarme per il futuro del nostro partito e per le ripercussioni che questa situazione può provocare sul governo in un momento tanto difficile della vita del nostro Paese". "Vedo davvero la responsabilità di una parte minoritaria del partito che invece ha giocato ambiguamente in questi mesi sul tema del congresso. (...) Le dimissioni di Nicola Zingaretti originano dalla fatica e dalla difficoltà di tenere insieme pluralismo delle idee e unità vera ...

