Pd: Bonaccini, 'resta stima ma dimissioni errore, ora basta discussioni interne' (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'resta stima ma dimissioni errore, ora basta discussioni interne'... - Rodica17957578 : RT @Michele_Arnese: 'Zingaretti si dimette: “Basta attacchi”. E il Pd adesso resta in balìa delle correnti. La mossa a sorpresa del segreta… - laremi_guido : @WSalvaterra Non è una malattia, è la realtà dei fatti, Bonaccini è un ex renziano. All'interno del PD c'è chi desi… - a70199617 : RT @Michele_Arnese: 'Zingaretti si dimette: “Basta attacchi”. E il Pd adesso resta in balìa delle correnti. La mossa a sorpresa del segreta… - Signorasinasce : RT @g_de_dionigi: @Signorasinasce @Stelio_Bonsegna sono buffoni; facendo così in direzione nazionale sarà osannato per acclamazione; ti pre… -