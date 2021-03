Oggi sposi nella Basilicata "zona rossa". E gli invitati ricevono il pranzo a casa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Covid non ferma l'amore. Nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica, nella Basilicata zona rossa da lunedì scorso, Carlo e Donata, due giovani di Potenza, sono riusciti a coronare con il matrimonio il loro sogno d'amore e ad organizzare il pranzo di nozze con parenti ed amici. Nessun divieto è stato infranto dai neo coniugi, che, con l'aiuto di un oste del capoluogo e del web hanno messo assieme gli invitati attorno ad una tavolata “reale, ma virtuale”. Parenti ed amici hanno ritirato il pasto completo in osteria, oppure lo hanno ricevuto direttamente a casa. e gustato nella propria abitazione dove attraverso il web, tutti insieme online, hanno festeggiato il giorno più importante della vita degli sposi. La ... Leggi su agi (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Covid non ferma l'amore. Nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica,da lunedì scorso, Carlo e Donata, due giovani di Potenza, sono riusciti a coronare con il matrimonio il loro sogno d'amore e ad organizzare ildi nozze con parenti ed amici. Nessun divieto è stato infranto dai neo coniugi, che, con l'aiuto di un oste del capoluogo e del web hanno messo assieme gliattorno ad una tavolata “reale, ma virtuale”. Parenti ed amici hanno ritirato il pasto completo in osteria, oppure lo hanno ricevuto direttamente a. e gustatopropria abitazione dove attraverso il web, tutti insieme online, hanno festeggiato il giorno più importante della vita degli. La ...

