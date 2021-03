NASCAR | Logano | Keselowski ed Harvick cercano il tris nella casa dei Busch

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo gli appuntamenti nello Stato della Florida in quel di Daytona ed Homestead-Miami Speedway, laCup Series si sposta in Nevada per la prima delle due prove che si terranno al Las Vegas Motor Speedway. Il catino di un miglio e mezzo accoglie il quarto dei trentasei atti della serie, il secondo su un ovale di questa metratura. La pista sarà però totalmente differente da quella di Miami, unica nel suo genere con delle curve progressive ed una forma che non ha eguali. Edificato nel 1972, il tracciato che affronteranno i protagonisti è un tri-ovale caratterizzato da delle quattro pieghe con una pendenza progressiva da 12 ai 20 gradi. La Pennzoil 400, il nome con cui viene indicata questa corsa, sarà senza dubbio molto avvincente dopo tre competizioni che hanno regalato parecchie sorprese. Guardando l’albo d’oro di questa manifestazione sono molti i favoriti, uno ...