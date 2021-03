Morto l' ex sindaco Carlo Tognoli Sala | Un milanese vero

repubblica : Morto Carlo Tognoli, l'ex sindaco di Milano: aveva 82 anni, nei mesi scorsi colpito dal Covid: Tognoli, sindaco soc… - repubblica : Morto 'il Carletto' Tognoli, il 'sindaco più sindaco' della Milano del Dopoguerra che piaceva agli operai e agli in… - fanpage : Carlo Tognoli ha perso la sua battaglia contro il Covid. - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: Addio a Carlo #Tognoli, ex amatissimo #sindaco socialista di #Milano - emanuelecarioti : Addio a Carlo #Tognoli, ex amatissimo #sindaco socialista di #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Morto sindaco

Aveva 82 anni. Carlo Tognoli exdi Milano, ministro e deputato del Psi ed europarlamentare, èquesta mattina nel capoluogo lombardo, dove era nato il 16 giugno 1938. Tognoli si è spento a 82 anni nella sua abitazione. ...a 82 anni l'exdi Milano Carlo Tognoli . Socialista, ha governato la città per un decennio, dal 1976, quando si trovò a raccogliere l'eredità di Aldo Aniasi , al 1986, anno in cui lasciò ...Carlo Tognoli ex sindaco di Milano, ministro e deputato del Psi ed europarlamentare, è morto questa mattina nel capoluogo lombardo, dove era nato il 16 giugno 1938. Tognoli si è spento a 82 anni nella ...Prato, 5 marzo 2021 - Sono più di 1000 i nuovi alberi piantati alle Cascine di Tavola tra il piano di riqualificazione e rimboschimento del Comune e quello della Regione Toscana, finanziato dalla Comu ...