Lucas Vazquez seguito da Milan e Napoli

Lucas Vazquez potrebbe non rinnovare con il Real Madrid. Il jolly spagnolo potrebbe essere un'occasione per i rossoneri e i partenopei. Quale è la situazione tra Lucas Vazquez e il Real Madrid? Molto probabilmente le strade del classe 91? e del Real Madrid si separeranno alla fine di questa stagione. Al momento non sembrano esserci i presupposti per poter pensare ad un accordo tra le parti. Sei stagioni al servizio della maglia blancos, ma prima ancora la trafila nel Real Madrid Castilla e poi una stagione di formazione presso l'Espanyol. Quest'anno Zidane lo ha impiegato in tutti i ruoli relativi alla corsia di destra. Infatti ha giocato come esterno d'attacco, di centrocampo e anche nell'inedito ruolo di terzino destro. Questo importante impiego è stato dettato dalla necessità, perché quest'anno Zidane ha ...

