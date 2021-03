Lombardia arancione rinforzato, Fontana: «Una scelta impopolare, ma la salute viene prima» (Di venerdì 5 marzo 2021) “Se devo scegliere tra le decisioni di consenso e quelle necessarie alla salute, io sceglierò sempre quelle per la salute”. Così, dalle colonne del Corriere della Sera, Attilio Fontana spiega la scelta ‘dolorosa’ per la Lombardia. Ieri, infatti, il governatore lombardo ha firmato l’ordinanza che trasforma la regione in zona arancione ‘rinforzata’. Nuove restrizioni, dunque, in nome della lotta al covid. Fontana: “Ho firmato l’ordinanza per la salute dei lombardi” “Sono il primo ad essere dispiaciuto di aver dovuto prendere una decisione così improvvisa“, dice. “I dati ci sono arrivati mercoledì alle 22. Poi, il tempo minimo per valutarli e ieri mattina ho dovuto firmare. Purtroppo questo è un virus che ha andamenti da cui non possiamo farci ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) “Se devo scegliere tra le decisioni di consenso e quelle necessarie alla, io sceglierò sempre quelle per la”. Così, dalle colonne del Corriere della Sera, Attiliospiega la‘dolorosa’ per la. Ieri, infatti, il governatore lombardo ha firmato l’ordinanza che trasforma la regione in zona‘rinforzata’. Nuove restrizioni, dunque, in nome della lotta al covid.: “Ho firmato l’ordinanza per ladei lombardi” “Sono il primo ad essere dispiaciuto di aver dovuto prendere una decisione così improvvisa“, dice. “I dati ci sono arrivati mercoledì alle 22. Poi, il tempo minimo per valutarli e ieri mattina ho dovuto firmare. Purtroppo questo è un virus che ha andamenti da cui non possiamo farci ...

