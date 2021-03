LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: buon inizio per Alessia Trost (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 19.44 Elena Vallortigara dovrà riprovare alla misura degli 1.82: primo errore per l’azzurra nelle qualificazioni del salto in alto. 19.42 Niente da fare per Rebecca Borga che è ultima ed è stata penalizzata anche dalla partenza in prima corsia. Qualificazione staccata da Swiety-Ersetic con un 51.34 che vale anche il record polacco. Seconda Klaver con il tempo di 52.09. 19.38 Nella seconda semifinale dei 400 metri femminili scenderà in pista anche la nostra Rebecca Borga. 19.35 Le prime due finaliste sono l’irlandese Healy e la rumena Miklos: per entrambe il crono di 52.41. 19.33 Comincia la prima semifinale dei 400 metri femminili. 19.32 Stanno effettuando i primi salti le italiane sulla pedanadel salto in alto: ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 19.44 Elena Vallortigara dovrà riprovare alla misura degli 1.82: primo errore per l’azzurra nelle qualificazioni del salto in alto. 19.42 Niente da fare per Rebecca Borga che è ultima ed è stata penalizzata anche dalla partenza in prima corsia. Qualificazione staccata da Swiety-Ersetic con un 51.34 che vale anche il record polacco. Seconda Klaver con il tempo di 52.09. 19.38 Nella seconda semifinale dei 400 metri femminili scenderà in pista anche la nostra Rebecca Borga. 19.35 Le prime due finaliste sono l’irlandese Healy e la rumena Miklos: per entrambe il crono di 52.41. 19.33 Comincia la prima semifinale dei 400 metri femminili. 19.32 Stanno effettuando i primi salti le italiane sulla pedanadel salto in alto: ...

