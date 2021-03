Lega | i commercialisti Di Rubba e Manzoni chiedono l’abbreviato Processo sarà quindi a porte chiuse

libellula58 : RT @utini19: Presunti fondi Lega, caso Lombardia Film Commission: fermato liquidatore di una società in fuga in Brasile. Indagati 3 commerc… - utini19 : RT @utini19: Presunti fondi Lega, caso Lombardia Film Commission: fermato liquidatore di una società in fuga in Brasile. Indagati 3 commerc… - alex50va : Fregandoli di 49 milioni certi e chissà quanti altri ne verranno fuori dalle recenti indagini sui commercialisti… - bladistic : @du00 @ErmannoKilgore @matteorenzi @matteosalvinimi @CarloCalenda Ma inefficienza che Questo governo di criminali… - arique80 : @LegaSalvini Guarda le aziende farmaceutiche non ci avevano pensato.... a parte il fatto che già ad Anagni si produ… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega commercialisti

Il Fatto Quotidiano

'Un po' di umanità, sono qua per altre cose, ho un avvocato, parlate con lui'. Non ha detto altro Michele Scillieri , uno deidellaarrestati nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission, prima di entrare in tribunale a Milano per partecipare come consulente - testimone a un processo per ...Le gravi accuse della Procura di Ragusa verso la Ong Mediterranea sono una freccia all'arco di Salvini, che non ha avuto vergogna nello sminuire le accuse per i reati deidellama che ha già la sentenza in mano quando si tratta delle odiate Ong: "Non solo le ombre sulle operazioni di salvataggio della Mare Jonio e le pesanti accuse della Procura di ...Il ristorante di via Pastore a Lusciano, al confine con Aversa, dove la polizia ha trovato 32 professionisti (tra medici, commercialisti e avvocati) ...Una vera e propria pandemia nella pandemia, quella delle mafie, endemica e strutturale nel nostro Paese: il pericolo rappresentato dalle mafie è ancor più concreto ed evidente a causa della crisi econ ...