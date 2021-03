Lazio-Torino, un’inverosimile farsa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il giudizio tranchant di un campione come Marco Tardelli (La Stampa: una pantomima il caso Lazio- Torino, con la Lazio che vorrebbe giocare e il Torino impossibilitato a raggiungere Roma perché bloccato dalla ASL) autorizza anche un “vecchio cuore granata” come il sottoscritto ad intervenire in senso analogo. L’ultima novità della stucchevole storia è rappresentata dalla decisione del Giudice sportivo di non decidere dichiarando il caso “sub iudice”: e non è un gioco di parole. Ora, vero è che la fretta è cattiva consigliera, ma nel caso di specie c’è una tale massa di certezze evidenti (se si vuole persino scontate e banali), che temporeggiare può sembrare una sorta di escamotage. Mettiamo in sequenza i dati. Punto 1) - Nella fattispecie, ASL significa Roberto Testi, un esperto di professionalità e fama indiscusse, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Il giudizio tranchant di un campione come Marco Tardelli (La Stampa: una pantomima il caso, con lache vorrebbe giocare e ilimpossibilitato a raggiungere Roma perché bloccato dalla ASL) autorizza anche un “vecchio cuore granata” come il sottoscritto ad intervenire in senso analogo. L’ultima novità della stucchevole storia è rappresentata dalla decisione del Giudice sportivo di non decidere dichiarando il caso “sub iudice”: e non è un gioco di parole. Ora, vero è che la fretta è cattiva consigliera, ma nel caso di specie c’è una tale massa di certezze evidenti (se si vuole persino scontate e banali), che temporeggiare può sembrare una sorta di escamotage. Mettiamo in sequenza i dati. Punto 1) - Nella fattispecie, ASL significa Roberto Testi, un esperto di professionalità e fama indiscusse, ...

mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - JacopoJB : Nuovo capitolo del #calcio all'italiana, dove pesi e misure variano a seconda delle latitudini... - Fat_Totti : @YorhaMinhaj Spezia 1-1 Benevento Udinese 2-1 Sassuolo Juventus 3-1 Lazio Roma 2-1 Genoa Crotone 2-3 Torino Fiorent… - HuffPostItalia : Lazio-Torino, un’inverosimile farsa -