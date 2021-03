La prima volta di un Papa in Iraq: Francesco va nei luoghi che furono dell’Isis per costruire la pace (Di venerdì 5 marzo 2021) Il viaggio del Papa in Iraq è un evento fuori dall’ordinario. Per la prima volta un Pontefice calpesta l’antica terra di Abramo, così come per la prima volta il Vescovo di Roma incontra un Ayatollah. La posta in gioco per Bergoglio è alta: in un sol colpo mette sul piatto geopolitica, sicurezza sanitaria, dialogo interreligioso e tutela delle minoranze. Ecco perché l’itinerario di questo viaggio è tanto pericoloso quanto complesso. E non sarà facile far funzionare tutto. Difficilmente, nel primo pellegrinaggio post-Covid, Francesco riceverà l’abbraccio delle grandi folle, ma ciò non sminuirà il grado simbolico, ma anche tangibile, della sua presenza nella terra dei due fiumi. Per i cristiani iracheni, oggetto di tremende persecuzioni, sarà importante poterlo vedere ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) Il viaggio delinè un evento fuori dall’ordinario. Per laun Pontefice calpesta l’antica terra di Abramo, così come per lail Vescovo di Roma incontra un Ayatollah. La posta in gioco per Bergoglio è alta: in un sol colpo mette sul piatto geopolitica, sicurezza sanitaria, dialogo interreligioso e tutela delle minoranze. Ecco perché l’itinerario di questo viaggio è tanto pericoloso quanto complesso. E non sarà facile far funzionare tutto. Difficilmente, nel primo pellegrinaggio post-Covid,riceverà l’abbraccio delle grandi folle, ma ciò non sminuirà il grado simbolico, ma anche tangibile, della sua presenza nella terra dei due fiumi. Per i cristiani iracheni, oggetto di tremende persecuzioni, sarà importante poterlo vedere ...

