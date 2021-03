Inzaghi: “Contro la Juve servirà la partita perfetta. Giorni di riposo utili per analizzare errori” (Di venerdì 5 marzo 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida Contro la Juventus: Sono state due settimane delicate e particolari: come arriva la Lazio alla Juventus?“Penso che arrivi nel momento giusto la partita di domani. Abbiamo defezioni noi come ce le ha la Juventus. La gara di Torino sarà decisiva per la classifica, avrà una grande importanza. Viene dopo il ko inaspettato di Bologna, sappiamo di dover fare la partita perfetta.Questi Giorni di riposo ci sono stati utili per analizzare le sconfitte Contro Bayern Monaco e Bologna. Non abbiamo reagito da squadra e ci siamo allenati monitorando ciò che non è andato bene ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfidalantus: Sono state due settimane delicate e particolari: come arriva la Lazio allantus?“Penso che arrivi nel momento giusto ladi domani. Abbiamo defezioni noi come ce le ha lantus. La gara di Torino sarà decisiva per la classifica, avrà una grande importanza. Viene dopo il ko inaspettato di Bologna, sappiamo di dover fare la.Questidici sono statiperle sconfitteBayern Monaco e Bologna. Non abbiamo reagito da squadra e ci siamo allenati monitorando ciò che non è andato bene ...

