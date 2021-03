Donne in azienda | 71 | 7% è posizionato a livello impiegato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Diversità ed inclusione in: il 71.7% dellesono posizionate adi. E' quanto emerge dallo studio, avviato ad ottobre 2020, 'Diversity & Inclusion 2020', realizzato da Italian insurtech association in collaborazione con Valore D. La ricerca, che promuove il quinto obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite relativo alla Gender Equality, è incentrata sulla diversity nell'ecosistema Insurtech e ha coinvolto gli associati di Iiia che si sono resi disponibili al monitoraggio attraverso l'Inclusion Impact Index, uno strumento digitale facile e concreto che permette di misurare l'efficacia delle politiche di diversità e inclusione in un', di valutarne il reale impatto organizzativo. I dati emersi mostrano che quasi la metà (48.1%) delle popolazioni ...