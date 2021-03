Compra un gratta e vinci da 5 euro e ne vince 500mila La gioia dopo il dramma | perché per lui è una vera fortuna

(Di venerdì 5 marzo 2021) Quando hato le caselle e ha visto quellenti quasi non credeva ai suoi occhi; così ha chiesto al tabaccaio di controllare e il dispositivo elettronico ha confermato. Cinquecentomilavinti grazie a un“Battaglia Navale” da soli cinque. La giocata è stata effettuata la mattina del 4 marzo nella Tabaccheria Rubei, all’interno del Centro Commerciale “Il Triangolo” di Amatrice, comune in proa di Rieti distrutto da una violenta scossa di terremoto (il cosiddetto Terremoto del centro Italia) la notte del 24 agosto del 2016. Una giocatata che ha il sapore della ritala persona che ha vinto in quel terremoto aveva perso la casa.“Una bravissima persona del posto, ...

Un uomo di Amatrice , la cui casa è stata distrutta dal terremoto del 24 agosto 2016, ha vinto 500mila euro grazie a une vinci 'Battaglia Navale' da 5 euro. La giocata fortunata è stata effettuata la mattina del 4 marzo nella Tabaccheria Rubei, all'interno del Centro Commerciale 'Il Triangolo', del comune in ..."Una bravissima persona del posto, che sì ha avuto come tutti qui problemi a causa del sisma", dice del vincitore il titolare della tabaccheria ...