Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2021. Michela Moioli e Samkova appaiate in testa, manca l'utima gara (Di venerdì 5 marzo 2021) Michela Moioli ed Eva Samkova sono appaiate in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2021 di snowboardcross. L'azzurra ha concluso al quarto posto la seconda gara di Bakuriani (Georgia), mentre la ceca ha terminato in quinta posizione. Le due atlete sono così a quota 350 punti e si contenderanno la Sfera di Cristallo nell'ultima Classifica stagionale: chi arriva davanti all'altra porterà a casa il trofeo (Gulini è attardata di 68 punti, appare difficile un recupero). Se la gara venisse cancellata, allora sarà Samkova a trionfare in virtù dei migliori piazzamenti nei confronti di Moioli.

