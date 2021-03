Camion esce di strada e si schianta contro il muro di un edificio

lecco_notizie : Calco. Camion perde il controllo sulla provinciale e si schianta contro un palazzo - albarunnerworld : -

Ultime Notizie dalla rete : Camion esce

LeccoToday

Incidente oggi pomeriggio a Calco dove unè uscito di strada andando a schiantarsi contro il muro di un edificio. Forte l'impatto e impressionante l'immagine del veicolo distrutto nella sua parte anteriore. A parte i danni, per fortuna ......SiCobas ha organizzato un picchetto che impedisce l'ingresso in azienda di macchine e, e dal ... 'Il distretto pratese - si legge nel documento -da un momento storico durissimo, la pandemia ...E' accaduto poco prima delle 16 a Calco lungo via Nazionale. Il mezzo pesante si è schiantato con la motrice l'edificio e il conducente che, in primo tempo sembrava essere in condizioni gravi, è stato ...L’incidente è avvenuto nei pressi della rotonda di largo Pomeo Fortunatamente solo lievi ferite per il conducente dell’autoarticolato CALCIO – Incidente sulla Strada Provinciale 342 a Calco. Un autoar ...