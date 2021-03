Barbara Palombelli, la confessione choc: «Io piena di ansie e depressa… » (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla quarta serata del Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche lei Barbara Palombelli, giornalista, conduttrice tv e radiofonica italiana. La 67enne romana, al timone dello storico programma “Forum”, che recentemente ha dato alle stampe il libro Mai Fermarsi, ha confessato di essere spesso in balia dei sensi di colpa, della depressione. leggi anche l’articolo —> Gesto inaspettato sul palco dell’Ariston, Arisa scatena il delirio: «L’ha fatto davvero?» In un’intervista per la trasmissione I Lunatici, in onda su Radio2 e condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Barbara Palombelli ha raccontato senza filtri, confessando paure, problemi e ansie. La conduttrice ha svelato un lato oscuro della sua esistenza che il pubblico non conosce. In “Mai fermarsi” è venuta fuori un’immagine di sé diversa a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla quarta serata del Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche lei, giornalista, conduttrice tv e radiofonica italiana. La 67enne romana, al timone dello storico programma “Forum”, che recentemente ha dato alle stampe il libro Mai Fermarsi, ha confessato di essere spesso in balia dei sensi di colpa, della depressione. leggi anche l’articolo —> Gesto inaspettato sul palco dell’Ariston, Arisa scatena il delirio: «L’ha fatto davvero?» In un’intervista per la trasmissione I Lunatici, in onda su Radio2 e condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio,ha raccontato senza filtri, confessando paure, problemi e. La conduttrice ha svelato un lato oscuro della sua esistenza che il pubblico non conosce. In “Mai fermarsi” è venuta fuori un’immagine di sé diversa a ...

davided81 : RT @WalterSylarYang: Barbara Palombelli in conferenza stampa #Sanremo2021 - neodie : RT @WalterSylarYang: Barbara Palombelli in conferenza stampa #Sanremo2021 - WalterSylarYang : Barbara Palombelli in conferenza stampa #Sanremo2021 - niccolo_fabbri : Barbara Palombelli in conferenza trasuda entusiasmo da tutti i pori. #Sanremo2021 - DavideMoschetti : Sembrano passati anni da quando Barbara Palombelli ci insegnava come fare le mascherine a casa #Sanremo2021 -