Achille Lauro, il quarto quadro di Sanremo 2021 con Fiorello Dante punk (Di sabato 6 marzo 2021) Con il quarto quadro di Achille Lauro a Sanremo 2021 assistiamo a un paradosso: torniamo a musiche "familiari", quelle di Rolls Royce e Me ne frego, già risuonate nell'Ariston, ma stanotte si celebra il punk e il punk è distruzione e resurrezione dallo (e dello) scarto, pertanto le due canzoni vengono sbranate dal loro stesso autore che in questo atto ribelle sceglie come compagni, il Boss Doms che gli è stato partner in crime per tanto tempo e Fiorello, novello Dante in borchie e corona di spilli-rovi neri. L'intento del nuovo tableau vivant è celebrare una musica che, come sempre da Instagram, Achille Lauro definisce «Icona della scorrettezza, Purezza dell'anticonformismo» un sound ... Leggi su gqitalia (Di sabato 6 marzo 2021) Con ildiassistiamo a un paradosso: torniamo a musiche "familiari", quelle di Rolls Royce e Me ne frego, già risuonate nell'Ariston, ma stanotte si celebra ile ilè distruzione e resurrezione dallo (e dello) scarto, pertanto le due canzoni vengono sbranate dal loro stesso autore che in questo atto ribelle sceglie come compagni, il Boss Doms che gli è stato partner in crime per tanto tempo e, novelloin borchie e corona di spilli-rovi neri. L'intento del nuovo tableau vivant è celebrare una musica che, come sempre da Instagram,definisce «Icona della scorrettezza, Purezza dell'anticonformismo» un sound ...

