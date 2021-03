Varese | infermiera scrive proposta di matrimonio sul camice

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Non credevo di provocare tutto questo interesse, doveva esser solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta: spero che tutto questo venga letto come un messaggio di speranza”. Ha fatto il giro del Web la foto dell’23enne con la scritta suldiretta a un collega coetaneo: “Lorenzo, vuoi sposarmi?”. La protagonista della vicenda, Chiara Vangeli, dell’Asst Valle Olona, in questi giorni è impegnata con una équipe nella vaccinazione di massa a Viggiù (). Una volta arrivati nel paese della Valceresio, indossati il(o la tutona come la chiama lei), al momento dirci sopra i propri nomi, i colleghi sul suo hanno messo la frase “Lorenzo, vuoi sposarmi?”. “Con Lorenzo ci conosciamo da anni, scuola, laurea insieme, anche lui assistente sanitario, ...

... scuola, laurea insieme, anche lui assistente sanitario, assunti quasi contemporaneamente, anche se non lavoriamo insieme - ha raccontato Chiara che ha 23 anni e vive a Cislago () - Io sono ......dell'con la scritta sul camice 'Lorenzo vuoi sposarmì, Chiara Vangeli, dell'Asst Valle Olona, che in questi giorni è impegnata con una èquipe nella vaccinazione di massa a Viggiù (). ...Chiara, 23 anni, lavora come infermiera al centro vaccinale di Viggiù, comune in provincia di Varese colpito dalla variante scozzese e inglese del Covid-19 ...«Non credevo di provocare tutto questo interesse, doveva esser solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta: spero che tutto questo venga letto come un messaggio di sper ...