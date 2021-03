Vaccinazioni, il piano del generale per aiutare le regioni più lente (Di giovedì 4 marzo 2021) C’è un evidente squilibrio nella gestione delle vaccinazioni nelle diverse regioni. Non in tutte è arrivato lo stesso numero di dosi e questo non è nemmeno sempre proporzionale al numero degli abitanti, non in tutte la pandemia sta colpendo allo stesso modo. Il primo obiettivo del nuovo commissario straordinario Francesco Figliuolo è rimettere in equilibrio questi numeri: abitanti della Regione, contagiati e vaccinati. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 marzo 2021) C’è un evidente squilibrio nella gestione delle vaccinazioni nelle diverse regioni. Non in tutte è arrivato lo stesso numero di dosi e questo non è nemmeno sempre proporzionale al numero degli abitanti, non in tutte la pandemia sta colpendo allo stesso modo. Il primo obiettivo del nuovo commissario straordinario Francesco Figliuolo è rimettere in equilibrio questi numeri: abitanti della Regione, contagiati e vaccinati.

