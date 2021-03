Stefania Orlando commossa: le prime parole dopo il Gf Vip (Di giovedì 4 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefania Orlando ha voluto ringraziare tutti per la sua grande avventura al GF Vip. Ma ecco che cosa ha detto la soubrette. Stefania Orlando è senza alcun dubbio stata una delle grandi protagoniste di questa tanto chiacchierata e seguita edizione del GF Vip. Un’edizione che è terminata nella serata di lunedì e che è stata Leggi su youmovies (Di giovedì 4 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto ringraziare tutti per la sua grande avventura al GF Vip. Ma ecco che cosa ha detto la soubrette.è senza alcun dubbio stata una delle grandi protagoniste di questa tanto chiacchierata e seguita edizione del GF Vip. Un’edizione che è terminata nella serata di lunedì e che è stata

MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - fanpage : #Gfvip, la 'dichiarazione' di Stefania a Tommaso - trash_italiano : Stefania Orlando ELIMINATA #GFVIP ?? - ChironnaLaura : RT @ssofiaaaas: Leggo che Parpiglia ha spoilerato un 2021 ricco per Stefania Orlando e menomale, perché questa mia boomer preferita chiude… - Ruf250 : Stefania Orlando si è Dimostrata per quello che è. parla lei di Falsità a Dayane Quando il Suo amichetto gli dato d… -