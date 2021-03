Skf investe 40 milioni ad Airasca per il nuovo stabilimento di cuscinetti di precisione (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo stabilimento di Villar Perosa continuerà la produzione di cuscinetti per le industrie ferroviaria e aerospaziale Leggi su lastampa (Di giovedì 4 marzo 2021) Lodi Villar Perosa continuerà la produzione diper le industrie ferroviaria e aerospaziale

infoiteconomia : Skf investe 40 milioni per ampliare lo stabilimento di Airasca - infoiteconomia : Skf: investe 40 mln di euro per nuovo stabilimento ad Airasca - infoiteconomia : Acciaio: SKF investe 40 milioni di euro in Italia - infoiteconomia : Skf investe in Italia, 40 milioni per lo stabilimento di Airasca. La prima linea di cuscinetti di precisione operat… - infoiteconomia : Skf investe 40 milioni ad Airasca per il nuovo stabilimento di cuscinetti di precisione -