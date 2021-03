Scuola, la nuova ipotesi: corsi individuali di recupero fino al 30 giugno per chi ha brutti voti (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora incertezza sulla Scuola. C’è chi scommette che si va sulla chiusura totale e chi mette in campo soluzioni alternative. Ad esempio, corsi fino al 30 giugno per chi non ha buoni voti. È un’idea che potrebbe essere recepita da Palazzo Chigi. Non lo dice a chiare lettere, il ministro Patrizio Bianchi. Ma nelle sue parole si ventila l’ipotesi. «Bisogna fare dei percorsi di sostegno dei singoli. Non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno ma con percorsi individuali». Poi aggiunge: «Gli insegnanti sono presenti fino al 30 giugno per tutte le attività della Scuola», specifica a a Radio Anch’io su Radio Rai 1. «Si tratta di portare avanti questo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora incertezza sulla. C’è chi scommette che si va sulla chiusura totale e chi mette in campo soluzioni alternative. Ad esempio,al 30per chi non ha buoni. È un’idea che potrebbe essere recepita da Palazzo Chigi. Non lo dice a chiare lettere, il ministro Patrizio Bianchi. Ma nelle sue parole si ventila l’. «Bisogna fare dei perdi sostegno dei singoli. Non con tutti seduti al bancoal 30ma con per». Poi aggiunge: «Gli insegnanti sono presential 30per tutte le attività della», specifica a a Radio Anch’io su Radio Rai 1. «Si tratta di portare avanti questo ...

