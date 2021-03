SBK | Corto ma positivo | Rea soddisfatto del test di Portimao

motosprint : #WorldSBK, Corto ma positivo: #Rea soddisfatto del test di Portimao -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Corto

Motociclismo.it

... è stato il sei volte iridato a continuare nel lavoro di sviluppo della nuova Ninja ZX - 10RR, l'arma di Akashi con cui il nordirlandese si presenterà sullo schieramento2021. Sapendo che l'...... grazie a quattro podi e gare vissute da protagonista: ' Mi ritengo piuttosto soddisfatto del mio rendimento - le parole del numero 76, che ha usato pure il 97- perché il campionato è stato più...Il sei volte campione era l'unica punta Kawasaki presente in Portogallo, per una due giorni ridotta ad una sola mezza sessione: "La nuova aerodinamica garantisce maggior velocità in rettlineo e mi è p ...SBK: Durante l’inverno Sandro aveva parlato con Barni, Motocorsa e Pedercini, ma la TV rischia di essere l’unica via percorribile ...