Sanremo, il duetto di Fedez e Francesca Michielin e lei regala i fiori a lui (Di giovedì 4 marzo 2021) Il gesto è diventato virale sui social W la parità dei sessi: giusto in una epoca in cui si cerca l'equiparazione sotto ogni punto di vista. E così, nella serata dei duetti Francesca Michielin decide di dare il suo bouquet di fiori (che viene consegnato sempre alle donne) a Fedez. Il gesto ha colpito l'attenzione di tutti e ha portato gli utenti a fare i proprio i compimenti alla Michielin per questo gesto silenzioso che dice molto. Francesca MICHILIEIN HA DETTOFANCULO ALLE VOSTRE ABITUDINI DI MERDA,SE NON DATE I fiori A FEDERICO LUCIA LO FACCIO IO #Sanremo2021 — Davide (@HuertDeAuteuil) March 4, 2021 I due, per la serata dei duetti hanno pensato a un medley fresco e originale che ha spaziato tra i generi, omaggiando la storia della musica ...

