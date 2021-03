Sanremo, Bugo e la strana richiesta per vedere la Juve in tv (Di giovedì 4 marzo 2021) Bugo e Morgan . Dal famoso litigio andato in scena durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo , i due sono ormai un binomio inscindibile. Ma ormai la spaccatura è completa: quest'anno Bugo è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021)e Morgan . Dal famoso litigio andato in scena durante la scorsa edizione del Festival di, i due sono ormai un binomio inscindibile. Ma ormai la spaccatura è completa: quest'annoè ...

_the_jackal : Bugo torna sul palco di Sanremo #Sanremo2021 - SkySport : VIDEO. Bugo: 'Non potevo cantare oggi, gioca la Juve!' - RaiRadio2 : «È stato bello, son contento di esser tornato!» @BugattiCristian nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizione al… - matteo_milan91 : Classifica dell'esperto Matteo_Sanremo 1) Ermal Meta (C) 2) Irama 3) Colapesce Dimartino 4) Maneskin 5) Malika A… - piknali : Bugo ha scritto la miglior canzone di questo Sanremo ma dal vivo non ci prende mezza nota e quindi arriverà negli u… -