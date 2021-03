Sanremo | Amadeus | «Il calo degli ascolti? La gente è disperata | non ha voglia di far festa»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non decolla, il Festival di2021 sconta ancora undinella seconda serata che ha visto sul palco Laura Pausini, Elodie come co-conduttrice e il secondo quadro di Achille Lauro. Senza contare l’omaggio strugad Ennio Morricone. In conferenza stampa il direttore artisticonon si è tirato indietro di fronte alle domande dei giornalisti. Il conduttore, che lo scorso anno ha portato a casa picchi di share pazzeschi, ha commentato con schiettezza la “debacle”. «I dati sono clamorosi. C’è la concorrenza del calcio, che ieri ha raccolto 4,5 punti di share. Ma soprattutto c’è un momento storico che stiamo vivendo: ci sono persone che non sanno se la sera riescono a mettere il piatto a tavola, la, il Paese è come se vivesse una ...