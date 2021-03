Sanremo: 42,1% di share per la seconda serata (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel 2020, la seconda serata del Festival di Sanremo aveva raggiunto il 52,5% di share nella prima parte e il 56,1% con 5 milioni 451 mila nella seconda. In generale raggiunse la media di 9 milioni 693 mila spettatori, pari al 53,3% di share. Ma cosa è successo quest’anno? Ieri è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo e ha ottenuto 10 milioni e 113 mila spettatori, pari al 41,2% di share nella prima parte. La seconda, invece, ha ottenuto 3 milioni 966 mila spettatori con il 45,7% di share. In media ha raccolto 7 milioni 586 mila spettatori con il 42,1% di share. Meno di una fiction di successo di Rai 1. Il calo della seconda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel 2020, ladel Festival diaveva raggiunto il 52,5% dinella prima parte e il 56,1% con 5 milioni 451 mila nella. In generale raggiunse la media di 9 milioni 693 mila spettatori, pari al 53,3% di. Ma cosa è successo quest’anno? Ieri è andata in onda ladel Festival die ha ottenuto 10 milioni e 113 mila spettatori, pari al 41,2% dinella prima parte. La, invece, ha ottenuto 3 milioni 966 mila spettatori con il 45,7% di. In media ha raccolto 7 milioni 586 mila spettatori con il 42,1% di. Meno di una fiction di successo di Rai 1. Il calo della...

