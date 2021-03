Sanremo 2021 | la classifica provvisoria della seconda serata

Leggi su novella2000

(Di giovedì 4 marzo 2021) LadiIl Festival ha finalmente avuto inizio su Rai 1. Ieri sera è andata in onda la prima puntata nella quale abbiamo visto esibirsi i primi 4 concorrenti delle Nuove Proposte e i primi 13 Big in gara. Alla fine, poi, è stata stilatache, in questa L'articolo proviene da Novella 2000.