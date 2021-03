Sanremo 2021 | Elodie perde sul palco l’orecchino da 45mila euro

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Il pregiudizio è degli esseri umani e io sono stata la prima ad avere un pregiudizio su me stessa”. Con queste – e molte altre parole di cuore –ha fatto vivere agli italiani uno dei momenti finora più alti di questo. E’ stato un monologo sincero e sentito quello della cantante, andato in onda forse troppo tardi, all’una passata. Il messaggio che ha voluto lanciare la co-conduttrice della seconda serata del Festival è arrivato chiaro e diretto: “Non bisogna sempre sentirsi all’altezza delle cose, l’importante è avere il coraggio di farle”. Il monologo in Valli Lei quel coraggio alla fine l’ha trovato. Nel suo discorso l’artista ha ripercorso l’infanzia di borgata, al Quartieraccio di Roma, tra le difficoltà economiche e i muri che ha dovuto abbattere. Commossa e con la gola secca,ha ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - Emityrell : ???? SECONDA SERATA SANREMO 2021 ???? ?? La Rappresentate Di Lista - 'Amare' ?? ?? Willie Peyote - 'Mai Dire Mai (La Lo… - Tafanus : Sanremo o Sanscemo? Il trionfo dell'idiozia -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Ieri sera, sul palco dell'Ariston, Alex Schwazer ha raccontato la sua storia, quella di un uomo al quale è stato tolto molto ma che, dopo varie terribili cadute, si è sempre dimostrato pronto a ...Elodie, la regina della seconda serata del Festival di ...Se per molti over 50 Sanremo non è più quello di una volta, perché i Big non sono noti a tutti, tanto che hanno dovuto chiamare in causa la storica Gigliola Cinquetti o la rassicurante Orietta Berti, ...Ieri sera infatti abbiamo ascoltato tutte le canzoni dei Big in gara a Sanremo 2021, e questa sera invece la puntata sarà interamente dedicata ai duetti e alle cover. Qui per la classifica provvisoria ...